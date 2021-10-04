Воров автомобильных колпачков снова заметили в Москве

Комментаторы возмутились поведением мальчиков и предложили обратиться к участковому. Одна из пользовательниц выразила надежду, что кадры увидят родители школьников и примут соответствующие меры. «Почему нельзя крикнуть в окно, чтобы спугнуть?» — с недоумением поинтересовалась другая юзерша, осудив тех, кто молча снимает вандализм на видео вместо того, чтобы принять меры.

Среди комментаторов нашлись те, кто пострадал от действий хулиганов. «У меня на 3-м Почтовом так летом открутили, муж из окна посмотрел, говорит: "Что-то дети у твоей машины трутся"», — рассказала женщина, добавив, что позднее обнаружила пропажу колпачков. Юзерша с юмором отметила, что ее супруг впоследствии встретил вандалов на улице, представился сотрудником полиции и велел школьникам вернуть украденное.

Ранее на воров колпачков жаловались жители центра Москвы. Пользователи сети предположили, что их поведение объясняет подростковый тренд в TikTok: юноши и девушки выкладывают в сеть видеоролики с ворованными колпачками.