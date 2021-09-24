Восемнадцатилетний россиянин впервые проголосовал на выборах и выиграл квартиру

Восемнадцатилетний москвич, впервые проголосовавший в этом году на выборах в Госдуму, выиграл квартиру. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

Выигравший квартиру россиянин участвовал в акции «Миллион призов», проводившейся в рамках онлайн-голосования. Венедиктов отметил, что 3,5 процента москвичей, отдавших голос в дистанционных выборах, были восемнадцатилетними.

Ранее на телеканале «Москва 24» в рамках акции «Миллион призов» разыграли 10 квартир. Жителям столицы напомнили, что у всех участников онлайн-голосования была возможность получить однокомнатное жилье. Всего для розыгрыша среди москвичей подготовили 21 квартиру.

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