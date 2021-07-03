Возле детской площадки в центре Москвы нашли человеческие кости

Мужчина нашел рядом с детской площадкой в Москве человеческие кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Космодамианской набережной в центре города. Москвич обнаружил в яме 14 фрагментов костей, после чего обратился в полицию.

Уточняется, что ранее на этом месте стоял храм, при котором были захоронения.

По факту случившегося началась проверка.

В ноябре 2020 года сообщалось, что житель подмосковной деревни Звягино обнаружил у себя дома древнее захоронение. На место вызвали полицию и местных историков, а кости отправили на экспертизу.

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