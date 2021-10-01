Возле кладбища в Москве обнаружили горящую под землей свалку мусора
Москвич обнаружил возле Митинского кладбища подземный пожар. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook-группе «Митино.daily».
«Свалку просто засыпали грунтом, и все теперь горит под землей. Едкий запах по району идет именно оттуда, когда дует ветер», — прокомментировал свой ролик автор поста Владимир Демидко, в профиле которого указано, что он депутат района Митино третьего созыва, помощник депутата Госдумы, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
На кадрах видно, что из-под земли идет густой дым, а рядом стоит небольшое, но полностью сухое дерево с обгоревшим стволом.
«Выглядит эпично: все горит под землей, снаружи ничего не видно, пока не подойдешь! Смотрится, как будто гномы добывают металлы, дырки в земле, из которых вырывается дым, сам огонь глубоко под грунтом. Потушить невозможно», — пишет Демидко.
От едкого дыма снимающий ролик закрывает нос и рот воротником: «Запах такой, что стоять и дышать рядом практически нельзя».
«Крутая у нас достопримечательность. Но хотелось бы, чтобы ее убрали», — резюмирует он.
Подписчики паблика выразили свои эмоции в комментариях: «Портал в ад», «Вулкан», «Лучше вообще не подходить и место закрыть, во избежание жертв».
Ранее в Митине новый пандус для инвалидов возмутил россиян. Сначала конструкцию установили так, что на нее не могла заехать ни одна коляска: этому мешал высокий бордюр. А затем коммунальщики поставили ограждающие полусферы снизу и сверху пандуса так, что им оказалось невозможно пользоваться.