Возле кладбища в Москве обнаружили горящую под землей свалку мусора

«Выглядит эпично: все горит под землей, снаружи ничего не видно, пока не подойдешь! Смотрится, как будто гномы добывают металлы, дырки в земле, из которых вырывается дым, сам огонь глубоко под грунтом. Потушить невозможно», — пишет Демидко.

От едкого дыма снимающий ролик закрывает нос и рот воротником: «Запах такой, что стоять и дышать рядом практически нельзя».

«Крутая у нас достопримечательность. Но хотелось бы, чтобы ее убрали», — резюмирует он.

Подписчики паблика выразили свои эмоции в комментариях: «Портал в ад», «Вулкан», «Лучше вообще не подходить и место закрыть, во избежание жертв».

Ранее в Митине новый пандус для инвалидов возмутил россиян. Сначала конструкцию установили так, что на нее не могла заехать ни одна коляска: этому мешал высокий бордюр. А затем коммунальщики поставили ограждающие полусферы снизу и сверху пандуса так, что им оказалось невозможно пользоваться.