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Врач дал совет аллергикам перед установкой искусственной ели

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Врач дал совет аллергикам перед установкой искусственной ели
Фото: Depositphotos

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости дал совет аллергикам перед установкой искусственной ели.

«В Новый год, как ни печально, у аллергиков сложное время. Ведь все самые традиционные атрибуты могут вызывать аллергию. Ель и другие хвойные в том числе. Причина кроется и в пыльце, и в смоле и эфирных маслах», — рассказал врач.

По его словам, еще большую аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если дерево еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями — пылевыми клещами.

Поэтому перед установкой стоит помыть ель и дать ей обсохнуть. Также нужно чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к елке. Приобретая искусственное дерево, следует просить сертификаты, изучать состав, из чего она изготовлена. Елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом, заключил Тяжельников.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, как правильно выбрать искусственную ель на новогодние праздники.

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