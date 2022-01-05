Врач посоветовала не спать больше восьми часов в сутки на каникулах

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в интервью «Ридус» рассказала, как не сбить режим сна в новогодние праздники, и посоветовала не спать на каникулах больше восьми часов в сутки.

Сомнолог сообщила, что не рекомендуется отсыпаться до предела. «График пусть сбивается, пусть человек ложится позже и позже встает в первые январские дни. Но чтобы длительность сна при этом оставалась средней одинаковой. Это семь-восемь часов для большинства людей», — подчеркнула эксперт.

Медик посоветовала возвращаться к привычному режиму сна за несколько дней до выхода на работу. «В идеале хотя бы дней за пять: после пятого января, скажем, шагом на час смещать свое засыпание и пробуждение на более раннее время», — заключила Черкасова.

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