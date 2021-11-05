Врач-инфекционист рассказала о больных среди привитых от COVID-19

Елена Вдовина, заслуженный врач города Москвы, врач-инфекционист высшей категории, заведующая четвертым инфекционным отделением инфекционной клинической больницы № 2 в интервью пресс-службе мэра Москвы рассказала о тех, кто заболел после вакцинации от коронавируса.

По словам Елены, таких людей единицы. «Бывает, что люди только закончили вакцинацию и тут же заболели. Иногда ставят второй компонент вакцины, когда уже находятся в инкубационном периоде. В любом случае привитые переносят COVID-19 значительно легче и прогноз всегда лучше», — рассказала инфекционист.

Она также добавила, что ни один привитый, который попал в отделение, не погиб.

Врач рассказала, как в отделение поступила женщина с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. На вопрос о том, почему она не вакцинировалась, пациентка ответила, что просто боялась, но в конце добавила: «Теперь я понимаю, что находиться на этой койке рядом с дыхательным аппаратом и кислородом страшнее».

В реанимацию, по словам Елены, чаще попадают люди в возрасте с сопутствующими заболеваниями и лишним весом. Средний возраст пациентов — 55 лет. Врач-инфекционист предупреждает, что лучшая защита от COVID-19 — это вакцинация и ношение масок.

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