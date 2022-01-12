Врач назвал сроки падения заболеваемости омикрон-штаммом

В Москве ожидается сначала рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в 2022 году, а затем падение по аналогии со штаммом дельта. О сроках распространения инфекции рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

«Если мы проанализируем 2021 год, то это было восхождение и падение дельты. Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение омикрона», — отметил Водовозов. Он добавил, что пока не рискует давать прогнозы по поводу того, к чему может привести распространение нового штамма.

При этом «падение» числа случаев омикрона не будет означать его исчезновение. В случае, если штамм уйдет из ряда стран, он все равно может остаться и продолжить мутировать там, где мало вакцинированных граждан. «Население планеты у нас привито только где-то на 50 процентов, но это очень неравномерно. Один из "чемпионов мира" — Южная Америка, где привито больше 63 процентов. Но в Африке, например, привито где-то восемь процентов населения. Такая ситуация для коронавируса — это то, что надо», — пояснил врач.

Водовозов подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 остается единственным способом снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение вируса.

Ранее Минздрав назвал главные симптомы омикрон-штамма. Ими оказались першение в горле, лихорадка и симптомы, напоминающие грипп.