Врач объяснил спасение московской школьницы после падения с 22-го этажа

14-летняя школьница, выпавшая с балкона 22-го этажа московского жилого дома, выжила благодаря алкогольному опьянению и ряду других факторов. Об этом порталу NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По словам медика, в нетрезвом состоянии тело остается расслабленным, не успевая при падении напрячься, поэтому энергия при столкновении распределяется более равномерно. Кроме того, девочка могла столкнуться с небольшими препятствиями в виде карнизов, выступов, бельевых веревок, могла и проскользить по стене, что замедлило ее скорость.

Самым важным фактором, повлиявшем на выживание, Евдокимов назвал то, что школьница упала не на голый асфальт. «Сейчас зима, достаточно много снега, может, на месте падения были большие сугробы, а поверхность ударения — наклонной, и энергия падения частично перешла в энергию скольжения», — объяснил врач.

Ранее стало известно, что несчастный случай с восьмиклассницей произошел в одном из домов на Загорьевской улице в Москве. В момент происшествия девочка находилась на вечеринке и употребляла алкоголь. После падения врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы.