Врач объяснила москвичам необходимость новых ограничений

Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева объяснила жителям города необходимость новых ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

«Меры, которые вводятся в Москве, в первую очередь позволят снизить контактность, разорвать цепочку передачи вируса», — сказала медик, добавив, что это особенно важно в период роста заболеваемости.

Шиндряева подчеркнула, что коронавирус никуда не пропал, он не щадит даже молодежь. Поэтому врач на длинных выходных посоветовала россиянам вакцинироваться от COVID-19.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил ограничения на работу заведений общественного питания и клубов в Москве. По его словам, так власти хотят сократить заболеваемость COVID-19 среди молодежи.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Также с 13 по 20 июня в Москве перестанут работать детские игровые комнаты, фуд-корты и зоопарки.

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