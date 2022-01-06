Врач призвал россиян в похмельное утро не лечить «подобное подобным»

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов рассказал об основных ошибках в лечении похмелья и призвал россиян не использовать для улучшения самочувствия алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Даже небольшое количество алкоголя может вызвать головную боль и тошноту. Основная ошибка при попытке устранения похмелья — лечение подобного подобным. То есть начинать утро с употребления напитка, которым завершился предыдущий вечер. Так делать не надо», — рассказал Асанов.

По его словам, алкоголь стимулирует выработку нейромедиаторов и кажется, что симптомы похмелья уменьшаются или исчезают, но это временное явление и лечением не является. Такая мера лишь усугубит состояние организма, отметил специалист.

Врач также призвал не принимать от похмелья лекарственные средства, так как они могут образовывать токсичные соединения с этанолом и дополнительно нагружать печень.

Асанов советует употреблять с утра бодрящие напитки с содержанием кофеина, такие как чай или кофе. Он добавил, что некоторые народные средства также могут помочь справиться с симптомами похмелья при правильной дозировке. «Рассол квашеной капусты, соленых огурцов, моченых яблок содержит большое количество минералов и поможет быстро восстановить водно-солевой баланс», — сообщил эксперт. При этом подчеркнул, что поможет только один стакан рассола, так как большее количество спровоцирует усиление отека и повысит нагрузку на сердце.

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