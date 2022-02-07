Врач рассказал о лечении при первых симптомах ОРВИ

Заведующий учебным отделом Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского столичного Депздрава, врач-оториноларинголог Евгений Носуля рассказал о том, как начать лечить ОРВИ дома при появлении первых симптомов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

По словам Носули, при любом течении вируса пациенту нужно соблюдать домашний режим, проветривать помещение и проводить ежедневную влажную уборку. Больному следует пить много воды, употреблять легкую пищу, полоскать горло растворами из трав и пользоваться сосудосуживающими каплями.

Врач напомнил, что москвичи с симптомами ОРВИ могут без записи обратиться в любую поликлинику для консультации с дежурным врачом, записаться к врачу дистанционно в своей поликлинике или оставить заявку на аудиоконсультацию на сайте мэра Москвы. Консультация с медработником важна для пациентов старшего возраста и для тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Ранее власти Москвы сообщили, что с 28 января оформить больничный лист гражданам с признаками ОРВИ разрешено дистанционно.