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Врач рассказал о совместимости вакцинации с купанием в проруби

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Врач рассказал о совместимости вакцинации с купанием в проруби
Фото: Sergey Kuznecov / Shutterstock

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС рассказал о совместимости вакцинации с купанием в проруби.

Гинцбург сообщил, что прививка никак не связана с купанием в ледяной воде. «Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании», — отметил специалист.

Он также уточнил, что если человек закален и окунается не впервые, то он может быть уверен в своем организме.

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