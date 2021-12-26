Врачи предостерегли переболевших COVID-19 от занятий спортом. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит — поражение сердечной мышцы. В этом случае лучше воздержаться от серьезных физических нагрузок на два месяца, поскольку есть риск остановки сердца.

«Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста — перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например, аритмия, остановка сердца», — сообщил врач.

При этом он отметил, что переболевшим коронавирусом полезно гулять на свежем воздухе, заниматься непродолжительной ходьбой на лыжах. То есть можно применять легкие нагрузки.

Инфекционист Татьяна Чаленко заключила, что многое зависит от того, как человек перенес COVID-19. Если бессимптомно или легко, то можно провести ЭКГ и уже через 10-14 дней начинать физические упражнения с кардиотренировок. При этом обязательно нужно наблюдать за самочувствием. Если переносится тяжело, то лучше перейти к дыхательной гимнастике и пешим прогулкам.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о последствиях COVID-вечеринок.