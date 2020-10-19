Выбраны самые преобразившиеся улицы Москвы

Телеканал «Москва 24» выбрал улицы столицы, более всего преобразившиеся за последние годы. Полный перечень доступен на сайте канала.

Так, журналисты отметили изменения на площади Тверской Заставы. Отмечается, что еще десять лет назад одна из главных площадей столицы представляла собой клубок из ларьков, окруженный бесконечными пробками, а сегодня она сделалась «действительно одной из самых лучших московских привокзальных площадей».

Также телеканал указал на похорошевшие Тверскую улицу, Каретный ряд, Пречистенку, Никольскую, Петровку, Варварку, Тверской и Покровский бульвары и Москворецкую набережную. Больше всего отмечается выросший уровень освещенности, исчезнувшие стихийные парковки и убранные под землю провода.

В апреле в Москве из-за эпидемии коронавируса приостанавливались все работы по благоустройству города. Тогда запрет коснулся всех строительных и ремонтных работ, кроме строительства медицинских объектов и работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта и аэропортов.

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