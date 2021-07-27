Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием

По словам специалиста, нарушителям прежде всего грозит административно-правовая ответственность. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований выписывается штраф в размере от 500 до 1000 рублей при условии, что жильцы выявят реального нарушителя — факт выброса мусора в неположенном месте должен быть зафиксирован на фото или видео.

Таким образом, собрав доказательства, необходимо пожаловаться в управляющую компанию или местное отделение полиции, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.

Указанные меры распространяются также и на жильцов многоквартирных домов, оставляющих мешки с отбросами возле подъезда или на лестничной площадке. Как правило, подобные действия зафиксировать легче.