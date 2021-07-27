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Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием

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Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием
Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ

Выбрасывающим из окон своих квартир мусор жителям столицы грозит наказание. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на юриста Андрея Лямзина.

По словам специалиста, нарушителям прежде всего грозит административно-правовая ответственность. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований выписывается штраф в размере от 500 до 1000 рублей при условии, что жильцы выявят реального нарушителя — факт выброса мусора в неположенном месте должен быть зафиксирован на фото или видео.

Таким образом, собрав доказательства, необходимо пожаловаться в управляющую компанию или местное отделение полиции, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.

Указанные меры распространяются также и на жильцов многоквартирных домов, оставляющих мешки с отбросами возле подъезда или на лестничной площадке. Как правило, подобные действия зафиксировать легче.

Также Лямзин объяснил, что в случае, когда выброшенный из окна мусор наносит вред здоровью гражданина, речь идет о возбуждении уголовного дела. Доказательства факта подобного преступления собираются с помощью аудио- и видеозаписей, а также показаний свидетелей.

По информации телеканала, некоторые москвичи придумали свой способ наказания нарушителей: они размещают объявления в подъездах, в которых указывают имена тех, кто выбрасывает отходы в неположенном месте.

Ранее жители Обручевского района пожаловались на неадекватное поведение женщины, которая из окна своего дома бросала в ребенка с собакой банки с жидкостью, заклеенные скотчем. Действия подобного характера могли нанести вред физическому здоровью ребенка, а на пожилую хулиганку в таком случае могли бы возбудить уголовное дело. Местные жители обращались в полицию с жалобами на пенсионерку, однако в правоохранительных органах заверяли, что нарушительница кидается банками из-за того, что во дворе «якобы травят собак».

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