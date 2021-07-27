Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием
Выбрасывающим из окон своих квартир мусор жителям столицы грозит наказание. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на юриста Андрея Лямзина.
По словам специалиста, нарушителям прежде всего грозит административно-правовая ответственность. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований выписывается штраф в размере от 500 до 1000 рублей при условии, что жильцы выявят реального нарушителя — факт выброса мусора в неположенном месте должен быть зафиксирован на фото или видео.
Таким образом, собрав доказательства, необходимо пожаловаться в управляющую компанию или местное отделение полиции, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.
Указанные меры распространяются также и на жильцов многоквартирных домов, оставляющих мешки с отбросами возле подъезда или на лестничной площадке. Как правило, подобные действия зафиксировать легче.
Также Лямзин объяснил, что в случае, когда выброшенный из окна мусор наносит вред здоровью гражданина, речь идет о возбуждении уголовного дела. Доказательства факта подобного преступления собираются с помощью аудио- и видеозаписей, а также показаний свидетелей.
По информации телеканала, некоторые москвичи придумали свой способ наказания нарушителей: они размещают объявления в подъездах, в которых указывают имена тех, кто выбрасывает отходы в неположенном месте.
Ранее жители Обручевского района пожаловались на неадекватное поведение женщины, которая из окна своего дома бросала в ребенка с собакой банки с жидкостью, заклеенные скотчем. Действия подобного характера могли нанести вред физическому здоровью ребенка, а на пожилую хулиганку в таком случае могли бы возбудить уголовное дело. Местные жители обращались в полицию с жалобами на пенсионерку, однако в правоохранительных органах заверяли, что нарушительница кидается банками из-за того, что во дворе «якобы травят собак».
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