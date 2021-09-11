Выгуливающую ребенка на поводке мать заметили в Москве
В Москве заметили женщину, которая выгуливала ребенка на поводке, видео появилось в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах, которые сняты на Никольской улице, среди толпы запечатлена женщина в коричневом пальто и платке с ребенком, на вид которому от двух до пяти лет. Девушка, которая, вероятно, является матерью несовершеннолетнего, привязала к его талии веревку. Ребенок ползает прямо по асфальту. При этом окружающие, заметившие странный инцидент, не делают замечаний женщине и проходят мимо.
В августе очевидцы сняли на видео прогулку мужчины в районе Можайского шоссе с пумой на поводке. По мнению возмущенных пользователей сети, хозяин дикой кошки не мог усмирить животное и удержать его на поводке. Они указали на то, что, выгуливая хищника на улице без намордника и специальной защиты на когтях, он подвергает потенциальной опасности окружающих.
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