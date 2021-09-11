Выгуливающую ребенка на поводке мать заметили в Москве

В августе очевидцы сняли на видео прогулку мужчины в районе Можайского шоссе с пумой на поводке. По мнению возмущенных пользователей сети, хозяин дикой кошки не мог усмирить животное и удержать его на поводке. Они указали на то, что, выгуливая хищника на улице без намордника и специальной защиты на когтях, он подвергает потенциальной опасности окружающих.

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