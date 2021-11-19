Высокопоставленных сотрудников МЧС Москвы задержали за взятки

В Москве задержали высокопоставленных сотрудников МЧС. Их подозревают в получении взяток. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, первый заместитель главы ГУ МЧС Москвы Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления Виктор Самарин установили расценки на получение паспортов безопасности для коммерческих организаций. Мищенко – 70 тысяч рублей, Самарин – 50. Теперь оперативники ФСБ выясняют количество эпизодов и полный список организаций, купивших документы.

Уточняется, что через неделю, 27 ноября, полковник Мищенко должен был получить звание генерала.

Ранее в Москве сотрудник ГИБДД был задержан за взятку в 35 миллионов рублей. Он пытался выманить деньги у предпринимателя за невозбуждение уголовного дела.