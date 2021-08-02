Ядовитая змея укусила ребенка на пляже в Подмосковье

Ядовитая змея укусила трехлетнюю девочку на пляже в Королеве недалеко от озера Торфянка. О подробностях происшествия пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что родители с дочками трех и шести лет отдыхали на популярном у местных жителей песчаном пляже. Сестры решили прогуляться по окрестностям и зашли в кусты с осокой. Там младшую дочь в руку укусила змея. Родители не застали момент происшествия, но предполагают, что на девочку напала гадюка.

Поначалу мать с отцом решили, что место укуса заживет самостоятельно, и прикладывали к руке дочери лед. После того, как кисть ребенка раздулась из-за попавшего внутрь яда, семья отправилась в больницу, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Из местного травмпункта девочке выписали направление в Морозовскую больницу, откуда ее отправили в токсикологическое отделение Детской ГКБ имени Филатова. Сейчас ребенок чувствует себя нормально, но остается в больнице под наблюдением.

Весной москвичей предупредили о пробуждении змей. Доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин отметил, что особенно опасны для горожан встречи с гадюками.

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