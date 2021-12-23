Яна Рудковская наняла адвоката из-за слухов о нарушении развития у Гном Гномыча

Светская львица и продюсер Яна Рудковская обратилась в полицию из-за прошлогоднего материала в одном из СМИ о том, что ее сын Александр по прозвищу Гном Гномыч якобы страдает синдромом Аспергера — общим нарушением развития и социализации. Об инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко, заявили, что сведения о болезни Гном Гномыча — клевета. Кроме того, мать ребенка отметила, что из-за подобных слухов у ее сына появилась психотравма и он перестал посещать тренировки по фигурному катанию.

Светская львица наняла адвоката для защиты. Мальчика отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, где специалисты подтвердили отсутствие у него психического расстройства.

Правоохранители возбудили дело о клевете в отношении неустановленных лиц. Главный редактор издания подчеркнул, что его сотрудники вправе работать с актуальными темами. Однако по итогам разбирательств автору публикации может грозить штраф до двух миллионов рублей или наказание до двух лет колонии.

Ранее откровенный танец Рудковской и Плющенко на дне рождения в Москве возмутил пользователей сети. Пару обвинили в вульгарности.