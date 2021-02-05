«Яндекс.Карты» показали десятибалльные пробки в Москве глубокой ночью

Сервис «Яндекс.Карты» показал десятибалльные пробки в Москве глубокой ночью.

В районе 04:30 мск пятницы, 5 февраля, все дороги столицы, включая МКАД и ТТК, были полностью отмечены красным цветом, сообщающим о заторах. К 05:00 мск ситуация нормализовалась, сервис оценивает загруженность дорог в 1 балл.

Предположительно, в работе «Яндекс.Карт» произошел сбой. На портале Downdetector некоторые пользователи начали жаловаться на неполадки в работе сервиса с 03:30 мск.

Ранее сообщалось, что Москва в 2020-м году возглавила мировой рейтинг городов с самыми большими пробками на дорогах, поднявшись с шестой строчки на первую позицию всего за год. Эксперты подсчитали, что в среднем каждый московский водитель терял в пробках 200 часов ежегодно.

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