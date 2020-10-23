За пассажирами в аэропорту Шереметьево начали следить казаки

20 казаков в качестве народных дружинников начали следить за соблюдением масочного режима в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вместе с волонтерами казаки разъясняют пассажирам необходимость ношения масок. Отмечается, что более 95 процентов пассажиров надевают маску по требованию контролеров.

За нахождение без маски на территории аэровокзального комплекса полагается штраф в размере четырех тысяч рублей. Проезд без маски в общественном транспорте Московской области карается штрафом в пять тысяч рублей.

Московские власти с понедельника усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что проверки будут на 100 процентах станций метро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Кроме того, будут строже проверять наличие масок и перчаток в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

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