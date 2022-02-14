Зацепер с крыши электрички приветствовал пассажиров на станции

На кадрах видно, как неизвестный сидит на крыше головного вагона движущейся электрички, и, прибывая на станцию, машет пассажирам на станции руками, вероятно, приветствуя их. Когда состав начинает тормозить, зацепер встает на ноги и, вероятно, хочет спрыгнуть вниз. На этом ролик заканчивается.

«Весна. Обострение не только у зацеперов», «Смешного тут мало. Из-за таких обычных людей сажают в тюрьму и таскают по судам всех сотрудников железной дороги, начиная с машиниста и заканчивая диспетчером», «Ну поджарится, и хрен с ним. Плохо, что из-за дегенерата невиновных накажут», — прокомментировали россияне.

Ранее с поезда «Москва — Петербург» сняли 21-летнего влюбленного зацепера. В беседе с полицейскими парень объяснил, что пытался попасть на встречу с любимой девушкой, однако денег на проезд у него не было.