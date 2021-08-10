Задержан пассажир протаранившего отель в центре Москвы спорткара

Пассажиром спорткара, протаранившего отель на Тверской улице в Москве, оказался 25-летний Кирилл Сиротин. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сиротин находился в спорткаре вместе с Эскерханом Муталибовым во момент ДТП. По данным канала, после аварии пассажир скрылся с места происшествия, но позже вернулся, чтобы забрать из машины наркотики. В результате мужчину задержали в квартире знакомых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes AMG G протаранил машину в центре Москвы. После удара спорткар влетел в стену гостиницы InterContinental. Очевидцы рассказали, что водитель был нетрезв и грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее выяснилось, что за рулем машины находился 40-летний бизнесмен Эскерхан Муталибов.

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