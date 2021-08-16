Задержанная в Москве блогерша рассказала подробности инцидента

Блогер Елена Сажина, которую ранее задержали в Москве с машиной, полной фальшивых купюр и игрушечного оружия, рассказала в беседе с РЕН ТВ подробности инцидента.

По ее словам, она купила автомобиль Cadillac Escalade и решила вместе со своим молодым человеком снять видео в машине. Для съемки пара приобрела деньги из «Банка приколов» и ненастоящее оружие.

«Все было хорошо, пока мы не приехали на последнюю локацию — это "контейнеры" в Ховрино. Мы заехали на территорию, и спустя какое-то время к нам подъехали охранники и сказали уехать. Мы спросили можно ли поснимать немножко, на что мы получили точный отказ», — рассказывает женщина. Она добавила, что после этого охранники потребовали у нее документы, однако Сажина отказалась их предоставлять. В связи с этим сотрудники охраны перегородили выезд и вызвали полицию.

«Возникло много вопросов, у нас с понятыми начали обыскивать всю машину, затем мы дали кучу объяснительных показаний. Провели мы там где-то часов 6-7. Затем приехали сотрудники ДПС и выписали нам штраф. Вот такой сюр у нас произошел вчера», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что в Москве на закрытой территории в таможенном центре задержали блогера-миллионника Елену Сажину. Россиянка въехала туда на внедорожнике с реквизитом для съемок. Женщина заявила, что не знала о том, что находится на закрытой территории. В полиции проводят проверку на предмет административного правонарушения.

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