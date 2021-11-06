Задержанные за драку с россиянином рассказали свою версию случившегося

Задержанные за нападение на россиянина с ребенком в Новой Москве поделились своей версией произошедшего. Об этом рассказал Telegram-канал издания Baza.

17-летний юноша на допросе заявил, что он и остальные обвиняемые стали жертвой провокации со стороны приятеля пострадавшего по фамилии Уткин. По словам задержанного, Уткин сидел на лавочке, распивал алкоголь и приставал к прохожим. Он попросил десять рублей, и, услышав отказ, ответил нецензурной бранью. Это оскорбило молодого человека, после чего он позвал на помощь брата.

В ходе словесной перепалки Уткин кинул в несовершеннолетнего бутылкой, случайно попал в мобильный телефон и разбил его. Кроме того, обвиняемый добавил, что никто из участников драки не бил ребенка и ни у кого не было при себе оружия.

Ранее мужчина с ребенком, избитый в Новой Москве, рассказал, что зачинщики конфликта ударили по щеке его ребенка и зацепили стоявшего рядом приятеля. Пострадавший заявил, что пытался защититься от нападавших, у одного из которых был при себе нож. В то же время адвокат одного из задержанных утверждает, что действия обвиняемых были самообороной.

Позже следствие заявило о намерении предъявить обвинения агрессорам в покушении на убийство вместо хулиганства и добиваться их ареста.