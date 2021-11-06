Раскрыты подробности нападения приезжих на мужчину с ребенком в Новой Москве

Мужчина рассказал, что драка началась неподалеку от одного из магазинов. Пытаясь спасти ребенка, он загородил его своим туловищем. «Без разговоров начали бить меня», — описал действия хулиганов пострадавший.

Друг потерпевшего, ставший свидетелем конфликта, сообщил, что начал звать на помощь. По его словам, приезжие прыгали на мужчину и били его ногами. На помощь россиянину пришли очевидцы.

При этом адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, рассказал «Известиям», что случившееся было самообороной. «Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — отметил Масютенко.

Ранее стало известно, что все участники нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках задержаны. Напавшими оказались азербайджанец и казахи. Все они имеют российское гражданство, двое родились в Оренбургской области.

Следствие возбудило уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Позднее Следственный комитет заявил о намерении предъявить обвинения агрессорам в покушении на убийство и добиваться их ареста, сообщил ТАСС.