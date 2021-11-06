Задержаны все участники нападения на отца с ребенком в Новой Москве

Полиция задержала всех участников нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Об этом говорится на портале «МВД Медиа».

Последнего из четверых нападавших задержали ночью в субботу, 6 ноября. Мужчина 2002 года рождения доставлен в отделение полиции.

Правоохранители установили всех участников драки в течение нескольких часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщило ведомство. По данным Telegram-канала Readovka, агрессорами оказались азербайджанец и казахи. Двое из них родились в Оренбургской области, все имеют российское гражданство.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно нападение четверых мужчин кавказской внешности на мужчину с ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Пострадавший пытался остановить конфликт, ребенок смог убежать.

После этого стало известно , что зачинщики конфликта решили устроить массовую драку у магазина «Верный». Полиция начала проверку по факту случившегося. В это же время в Новых Ватутинках правоохранители опрашивали местных жителей и вели поиски кавказцев.