Художник-каллиграф Покрас Лампас создал в Москве граффити с именами пропавших без вести детей. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

Рисунок появился на стене здания на Большой Якиманке.

Открытие будет приурочено к Международному дню скорби по детям, который проводится 25 мая. Граффити было создано при участии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ранее в мае в московском метро запустили поезд с работами современных граффити-художников. Он будет курсировать по Замоскворецкой ветке до сентября.

В июле 2020 года на стене жилого дома в подмосковном Чехове появилось огромное граффити с русским писателем Антоном Чеховым. На нем Чехов изображен сидящим в плетеном кресле на фоне дома и сада, также на граффити выведена цитата писателя — «Не уставайте делать добро».

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