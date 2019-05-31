Загруженность фиолетовой ветки московского метро вырастет

Загруженность Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы некоторое время будет больше обычного. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова.

Это связано с грядущим запуском первого участка новой Некрасовской линии. «Рост пассажиропотока критического влияния не окажет, но в часы пик будет ощутим», — уточнил он.

На первом участке Некрасовской линии, получившей на схеме розовый цвет, будут открыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Увеличение пассажиропотока прогнозируется на переходе с «Косино» на «Лермонтовский проспект». На станции «Выхино», куда обычно доезжали жители Некрасовски, станет свободнее.

«Благодаря вводу новой линии жители Некрасовки будут экономить до 40 минут в день на поездки по городу», — сказал Латыпов.

Предполагается, что после полного запуска розовой ветки, загруженность фиолетовой уменьшится на четверть.

Первый участок Некрасовской линии метро планируют открыть в начале июня.

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