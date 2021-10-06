Захарова сравнила московский и американский Starbucks

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила фотографии московского и американского кафе Starbucks на своей странице в Facebook.

«Слева "Старбакс" в Нью-Йорке (Манхэттен, 3ав/66стр) — грязно, долго, лениво. Справа "Старбакс" в Москве (на Смоленке) — быстро, чисто, доброжелательно. Наши дни. Сама фотографировала. А вы удивляетесь, что у них не открывался наш "Фейсбук" и дверь к серверам топором ломали», — написала она, подразумевая масштабный сбой работы соцсетей в понедельник, 4 октября.

На фотографиях, прикрепленных к публикации, показаны два филиала сети кофеен одного бренда. Столичное кафе выглядит чистым и аккуратным, в то время как на столешницах кафе в Манхэттене виднеются грязные следы от пластиковых стаканчиков, потертости и мусор.

«"Макдональдс" в Сан-Франциско еще 25 лет назад поражал москвича своей грязнотой», «Только что вернулась из Москвы. Поражена, насколько чисто везде даже к концу дня. Видимо, это воспитание», «Да это так, согласен с вами», — прокомментировали юзеры.

Вечером 4 октября, по данным «Ленты.ру», тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Позже уточнялось, что сотрудники компании Facebook не могли попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей.

Ранее писатель Анатолий Головков вспомнил легендарное советское кафе «Лира» на Пушкинской площади. По его словам, местную публику привлекал бар, где можно было купить «Шампань-коблер» за полтора рубля и попробовать другие коктейли, от которых, по словам Головкова, голова «становилась как Луна с видимой и невидимой сторонами».