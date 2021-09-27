Заключенного избили до смерти в московском СИЗО

В московском изоляторе №4, известном также под названием «Медведь», заключенные устроили драку. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, конфликт произошел вечером в воскресенье, 26 сентября. В результате потасовки 28-летнему заключенному из Кемеровской области понадобилась госпитализация.

На место ЧП прибыли медики, которые диагностировали у пострадавшего ножевые ранения и множественные гематомы. Мужчину не успели довести до приемного отделения — он скончался еще в автозаке.

Ранее группа подростков напала на школьницу в подмосковном Раменском и избила девочку до полусмерти. В результате конфликта школьница потеряла сознание.