Закрытые станции московского метро откроют раньше срока

Девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена, закрывавшиеся в связи со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии, откроют на два дня раньше запланированного срока. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут», — написал он.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» будет закрыт с 13 по 20 июля включительно. При этом москвичей просили отказаться от поездок на личном транспорте в районе закрытых станций в часы пик и призывали пользоваться компенсационными автобусами.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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