Закурившая в самолете москвичка объяснилась

Владелица одной из московских турфирм Ирина Таммируусу дала комментарий по поводу своего курения на рейсе Бодрум — Москва. Подробностями произошедшего она поделилась с Telegram-каналом Mash.

Женщина рассказала, что ее избили в отделении полиции и она с серьезным переломом ноги едет снимать побои. При этом нарушительница порядка сообщила, что нога у нее была сломана еще во время отдыха в Турции. По словам Таммируусу, она намерена нанимать адвокатов. «Я летела бизнес-классом, понимаете, сколько это стоит? Это не эконом-класс!» — объяснила женщина.