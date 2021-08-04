Закурившая в самолете москвичка объяснилась
Владелица одной из московских турфирм Ирина Таммируусу дала комментарий по поводу своего курения на рейсе Бодрум — Москва. Подробностями произошедшего она поделилась с Telegram-каналом Mash.
Женщина рассказала, что ее избили в отделении полиции и она с серьезным переломом ноги едет снимать побои. При этом нарушительница порядка сообщила, что нога у нее была сломана еще во время отдыха в Турции. По словам Таммируусу, она намерена нанимать адвокатов. «Я летела бизнес-классом, понимаете, сколько это стоит? Это не эконом-класс!» — объяснила женщина.
Позже в разговоре с Telegram-каналом Life Shot Таммируусу заявила, что не курила на борту. Она пожаловалась, что в отделении на нее напал врач, который хотел сделать ей укол и угрожал, что после инъекции она проснется «в сумасшедшем доме».
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как женщина курит сигарету в бизнес-классе самолета. Пользователи сети возмутились такому поведению. Позже стало известно, что на пассажирку составили протокол.
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