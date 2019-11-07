Замена плитки добралась до стоянки самолета президента России

На президентской стоянке в аэропорту Внуково-2 начались работы по замене асфальта. Об этом в своем Telegram-канале «Пул N3» сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

По его словам, вместе с асфальтом будет заменена красная дорожка. Как отмечается, она будет выложена «красивой плиткой».

В московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале «Внуково-2» базируется борт №1 — самолет президента России. Воздушное судно является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

Ранее в сентябре в московской мэрии объяснили частую перекладку тротуарной плитки. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, плитку меняют только тогда, когда в ней обнаруживается брак. Благоустройство добралось и до метро.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!