Замену плитки в центре Москвы объяснили

Власти Москвы объяснили замену плитки возле станции метро «Чистые пруды». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе префектуры ЦАО, замена плитки проводится по жалобам москвичей. Речь идет не о полной замене, а ремонте, пояснили чиновники.

Представители округа добавили, что у всех работников есть маски и антисептики.

О том, что в центре Москвы начали менять плитку, ранее сообщил Telegram-канал «Москва. Новости. Коронавирус». Отмечалось, что работы ведутся во время действия в Москве режима всеобщей изоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее.

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