Мужчина замерз насмерть и месяц пролежал в автомобиле в Москве

Замерзшего насмерть мужчину нашли дворники в брошенной машине на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, заледеневший труп был обнаружен в брошенном более двух лет назад автомобиле на территории промышленной зоны.

Также сообщается, что эксперты не нашли следов насильственной смерти на теле умершего мужчины. Предварительно, он скончался около месяца назад от переохлаждения.

Ранее стало известно, что тела пенсионерок, 92-летней матери и ее 62-летней дочери, две недели пролежали в квартире с открытым газом.