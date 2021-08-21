Записка с угрозой из-за закрытия хостела встревожила россиян

Житель московского района Сокольники сообщил в районной группе на Facebook, что обнаружил на лобовом стекле машины записку с угрозами. По словам россиянина, с тех пор неизвестный автор послания его преследует. Уже три раза мужчина обнаруживал, что некто прокалывает шины его автомобиля.

В записке аноним сообщил, что его действия — месть за закрытие хостела, который находился в доме, где проживает пострадавший. «Ты не первый по колесам, все вопросы к Роспотребнадзору», — заявил в послании злоумышленник. Автор поста попросил совета у пользователей сети и поинтересовался, сталкивался ли с подобным кто-то соседей. Россиянин подчеркнул, что не имеет никакого отношения к хостелу и его закрытию.

Комментаторы заявили, что поведение неизвестного неадекватно. Кто-то даже предположил, что тот может страдать психическим расстройством. Многие посоветовали посмотреть записи с камер видеонаблюдения и обратиться в полицию. «Начнет с колес, неизвестно, чем закончит», — встревожилась одна из пользовательниц. Нашлись и те, кто посоветовал установить в машину видеорегистратор и перегнать ее в другое место.

Ранее жительница северо-запада Москвы сдала квартиру приезжей из Узбекистана, а позже обнаружила там нелегальный хостел. В комнате стояли двухэтажные кровати, на полу и в кладовке лежали матрасы. При этом в квартире жили посторонние мужчины. Постояльцев пришлось выселять полиции.

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