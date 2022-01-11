Заполненные после праздников подмосковные электрички ужаснули россиян

На кадрах видно, что толпа людей стоит на станции. На платформу приезжает переполненный электропоезд, в который пытаются забраться пассажиры. Места в вагонах не хватает, поэтому россияне встают в несколько рядов и пытаются протиснуться внутрь. «Жесткач на станции Малаховка сегодня утром. Электрички Казанского направления — как в страшном сне», — прокомментировала ролик администрация сообщества.

Увиденное ужаснуло пользователей сети. «Скоро как в Индии будем», «Кошмар, XXI век, 12 километров от Москвы», — мрачно отметили в комментариях. Одна из подписчиц добавила, что, ко всему прочему, на перронах темно и не горят фонари.

Ранее жители Люберец пожаловались на обледеневшую из-за холода электричку. Фотографию тамбура, покрытого снегом и льдом, опубликовали в СМИ.