Заскучавший на самоизоляции москвич попытался отрезать себе руку

Когда стражи порядка приехали на вызов, мужчина открыл им дверь и рассказал, что устал сидеть дома в полном одиночестве. Он заявил, что хочет внимания к себе и общения с окружающими людьми, поэтому решил отрезать себе руку. Полицейские предложили молодому человеку вызвать скорую и отправиться в больницу, но он от поездки к врачам отказался.

Пользователи сети отнеслись к истории с иронией. «Странно, что соседи знают, как звучит отпиливание руки»; «Приличный человек, не хулиганил, культурно себя вел»; «Интересный дом, и соседи отзывчивые»; «В любой непонятной ситуации — пили!», — прокомментировали подписчики.

Ранее в июле за нож схватился профессор МГУ и ударил собственного сына за то, что тот сделал отцу замечание.

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