Заслуженный врач России Розенталь погиб в подмосковном лесу

Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Вадим Розенталь погиб в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что Розенталь погиб в щелковском СНТ «Озерный». Врач пошел в лес, чтобы срубить дерево, однако оно упало на него. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

По факту случившегося проводится проверка.

Вадим Розенталь родился в 1938 году. Награжден орденом «Знак почета» за участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Был главным врачом и генеральным директором основанного им Института экологической реабилитации.

Ранее, в августе, стало известно, что в Москве погиб 84-летний советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак, более известный как Борис Пургалин. Он имел родственные связи с лауреатом Нобелевской премии, поэтом и писателем Борисом Пастернаком.

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