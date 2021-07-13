Заступившегося за девушку мужчину избили в автобусе

В подмосковных Мытищах произошла драка в автобусе после того, как мужчина заступился за девушку, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в автобусе №314. Шестеро молодых людей набросились на пассажира после сделанного им замечания в их адрес. Другим пассажирам удалось вытолкать дебоширов из автобуса.

Конфликт засняла девушка, которой хулиганы угрожали расправой. По предварительным данным, никто не задержан в результате драки. Сведения о пострадавших также отсутствуют.

Ранее профессор кафедры социологии и менеджмента общественных процессов МГУ имени Ломоносова Евгений Карцев ударил сына ножом из-за того, что тот сделал ему замечание. 72-летний ученый-историк вернулся домой пьяный. Его 39-летнему сыну это не понравилось, и он упрекнул отца. В результате инцидента пострадавшего доставили в больницу, а профессора — в отделение полиции.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!