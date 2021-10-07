Заступившегося за девушку в метро россиянина наградят медалью за отвагу

Россиянина Романа Ковалева, заступившегося за девушку в московском метро, наградят медалью за отвагу. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить соответствующие документы для награждения Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Уточняется, что мужчину удостоят награды за неравнодушие и храбрость, проявленные в непростой и опасной ситуации.

Сам москвич в разговоре с журналистом телеканала «360» признался, что огорчен тем, что во время случившегося вагон был полон людей, однако никто из них ему не помог.

«И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», — сказал Ковалев.

Ранее на избивших Ковалева дагестанцев завели уголовное дело и отправили их в СИЗО. Пострадавший находится в больнице с переломом носа и костей лица. В сети многие выразили восхищение его поступком и назвали «настоящим мужчиной».