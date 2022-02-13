Фото затопленной улицы в центре Москвы удивило россиян

Жительница столицы опубликовала в Facebook-группе «Москва моя» фото затопленной улицы в центре города и удивила россиян. По словам автора поста, снимок был сделан в 1965 году.

В кадре — улица Неглинная, залитая водой после сильных дождей. В комментариях подписчики подтвердили, что помнят наводнение середины 60-х, а подобную картину можно было наблюдать повсюду в центре столицы.

«То же было у нас на Арбате», — рассказала одна из москвичек. Другие пользователи сети не сдержали своего удивления. «Какая насыщенная жизнь!» — написали в комментариях.

Ранее, рассматривая фото столицы, сделанные в нулевых, москвичи признались в ностальгии по тому времени.