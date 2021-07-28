Затопивший половину Европы циклон приблизился к Москве

К Москве приблизился циклон, который затопил уже как минимум половину Европы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В ближайшие часы в среду, 28 июля, на столичный регион обрушатся сильные дожди с грозами. Также ожидается сильный ветер со скоростью до 10 метров в секунду.

Отмечается, что дождь, который прошел в Москве ранее утром, не сравнится по мощности с тем, что ожидается в вечернее время. Метеорологи уверяют, что сезон дождей только начинается и такая погода продлится как минимум до конца июля.

По данным сервиса «Яндекс погода» на 16:00, кучево-дождевые облака находятся над всей Москвой и Московской областью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы погоду «на любой вкус». Синоптик обещал, что в Москве 28 июля наступит пик жары на уровне 29-30 градусов. Также Вильфанд прогнозировал ясную безоблачную погоду, ожидая дожди только с четверга, 29 июля.

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