Желтую ветку московского метро задумали соединить

Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас прорабатываются варианты их соединения. «Сегодня очевидно, что соединение Калининского и Солнцевского радиусов необходимо, но о том, как и когда мы начнем работы, пока нет решения», — сказал он.

Бочкарев добавил, что из всего уже построенного этот участок будет самым сложным.

В марте 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти решили отказаться от идеи соединять в центре Калининскую и Солнцевскую линии подземки. Градоначальник пояснил, что это слишком сложно и трудоемко.

Согласно плану, ветки должны были соединить в районе «Третьяковской». Для этого собирались построить еще как минимум три станции. Сейчас обе линии обозначаются на схемах желтым цветом: Калининская под номером 8, Солнцевская — 8А.

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