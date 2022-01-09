Жена известного московского священника выгнала его из постели из-за бабочки
Священник, руководитель проекта «Библейское Движение» Николай Бабкин в своем Instagram-аккаунте рассказал о том, что жена его выгнала из постели из-за огромной бабочки.
Служитель церкви рассказал, что теперь у него дома живет одна из самых крупных бабочек в мире. «Жена визжит от страха, и я сегодня сплю на диване. Атланты как ночные твари Божьи к вечеру разбушевалась. Они больше похожи на мотыльков, а размах крыльев достигает 30 сантиметров в диаметре. Оказалось, что матушка не согласна спать с ними в одной комнате», — отметил священник. При этом добавил, что насекомое долго не живет и что он хотел бы завести в качестве домашнего питомца еще и ворона.
Мнения в комментариях разделились. Одни поддержали автора и восхитились красотой бабочек, другие же сообщили, что не стали бы жить с такими насекомыми в одной квартире.
Идею с вороном в качестве домашнего животного тоже поддержали не все. «Ворон — птица вольная, а в содержании дорогая и сложная. В домашних условиях часто проблемная: нужно место для полётов, не будет двигаться — прилипнут инфекции, прежде всего, воздушных пузырей. Птица дикая должна быть у себя дома — на воле», — заключили фолловеры.
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