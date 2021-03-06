Жених-американец отправил москвичке подарок и разорил ее

В Москве парикмахерша лишилась 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) из-за подарка жениха-американца, с которым она познакомилась в интернете. Ее историю рассказал Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным ресурса, Диана общалась с Майклом Беннатом из США два месяца, когда он попросил у девушки в долг 1,7 тысячи долларов (125 тысяч рублей). Он объяснил, что отправился на заработки в Индию и ему срочно нужны деньги, так как сломалась необходимая для работы техника. Девушка согласилась и переслала ему требуемую сумму.

Американец решил отблагодарить невесту и отправил ей подарок, указав, что в посылке будут деньги, которые он занимал. Когда отправление прибыло в Москву, выяснилось, что нужно оплатить пошлину в размере 23 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

Диана решила найти необходимую сумму и попросила своего клиента взять для нее кредит. Однако, когда она получила посылку из Индии, она обнаружила там пачку бумаг, халат и часы.

После этого жительница столицы обратилась в полицию.

В январе москвичка стала жертвой мошенника, выдававшего себя за южнокорейского певца, актера и модель Ким Хён Джуна. Он вымогал у нее деньги под разными предлогами и даже требовал вознаграждение за личную встречу. В общей сложности женщина перевела злоумышленнику 8200 евро.

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