Россиянка обвинила телепродюсера в сексуальных домогательствах

35-летняя жительница подмосковного Реутова рассказала о сексуальных домогательствах 49-летнего продюсера телеканала «Пятница». Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным источника, вечером 18 декабря женщина приехала на корпоратив на Сущевскую улицу в бар «ТехникаБезОпасности». Там она познакомилась с мужчиной, который представился продюсером известного телеканала.

По ее словам, он оказывал ей знаки внимания, на которые она не реагировала. Далее потерпевшая направилась в уборную, вслед за ней в кабинку зашел и новый знакомый. С ее слов, продюсер начал уговаривать ее вступить с ним в интимную связь, на что получил твердый отказ. Несмотря на это, против воли женщины он совершил насильственные действия, после чего та выбежала из кабинки и начала кричать.

Однако мужчина вину отрицает. По его словам, обвинившая его в домогательствах женщина в тот вечер сама инициировала знакомство с ним. Россиянин утверждает, что в завязавшейся беседе она попросила его помочь стать ведущей в его проекте на указанном телеканале, на что она получила отказ.

Спустя некоторое время мужчина отправился в уборную, где в одной из незапертых кабинок он обнаружил ту самую женщину, которая предложила ему оказать интимные услуги в обмен на должность телеведущей. После повторного отказа женщина закричала и выбежала из кабинки. О том, что на него было подано заявление о сексуальных домогательствах, продюсер узнал на следующее утро от сотрудников полиции.

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