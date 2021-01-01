Женщина упала под поезд в московском метро и погибла

На станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена женщина упала под поезд и погибла. Об этом в пятницу, 1 января, сообщает «Московский комсомолец».

Происшествие произошло в 12:30 по московскому времени. Движение на отрезке метро от станции «Котельники» до «Жулебино» было приостановлено. Причина падения не уточняется.

В ноябре 2020 года на станции «Хорошевская» московского метрополитена школьники спасли мужчину, который из-за перенесенного ранее инсульта почувствовал себя плохо и упал на рельсы.

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